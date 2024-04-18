В Подмосковье очистят более 10 водоёмов в рамках программы «100 прудов и озёр» в 2024 году

В Московской области очистят более десяти водоёмов в рамках программы «100 прудов и озёр» в 2024 году. Голосование проходило зимой, на нём было представлено 58 объектов.

Об этом сообщает телеканал «360».

В число победителей голосования вошли пруды на реке Муравке в деревне Бунятино и на реке Степановке в селе Рогачёве в Дмитрове.

«В 2020 году специалисты выполнили очистку реки Березовец, в 2021-м в порядок привели 16 прудов общей площадью более 50,5 тыс. кв. м. В 2022 году благоустроили 16 водоёмов, а в прошлом — 30», — заявил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

По его словам, работы по расчистке водных объектов на территории муниципалитета будут продолжены.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в 2023 году ликвидировали 270 несанкционированных свалок.