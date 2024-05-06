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Подмосковные специалисты напомнили о правилах путешествия с питомцем за границу

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В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили о правилах путешествия с питомцем за границу.

Об этом сообщает 360.ru.

«Отправляясь в отпуск с питомцем в другую страну, владельцу в первую очередь нужно подготовить комплект обязательных документов. Перед путешествием чипируйте животное для быстрого поиска в случае потери, проведите обработку от паразитов за 10 — 14 дней до отъезда и убедитесь, что все необходимые прививки, включая вакцину от бешенства, сделаны», — заявил заместитель председателя правительства региона Владислав Мурашов.

Также рекомендуется учесть, что в разных странах разные требования к ввозу питомцев.

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