Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Петербурге во второй половине мая

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в середине мая, а также во второй половине месяца.

«То есть уже с 10 мая и до конца длинных выходных +10…+12 °С, может +11…+13 °С в дневные часы, но по утрам ещё достаточно прохладно. Ветерок ещё будет северо-западный и западный, порывы до 12—14 м/с. Потепление пойдёт, но ветер будет отнимать градусы», — цитирует эксперта Петербург2.

По словам синоптика, во второй половине мая в городе может потеплеть до +20...+25 °С.

Также стало известно, что в Курганской области 9 мая ожидается потепление и дожди, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС. Минимальная температура воздуха +6 °С ночью, до +23 °С днём. Максимальная скорость ветра составит 10 м/с.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае автомобилистов предупредили о непогоде.