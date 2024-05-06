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Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Петербурге во второй половине мая

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в середине мая, а также во второй половине месяца.
Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Петербурге во второй половине мая
  • РИА Новости

«То есть уже с 10 мая и до конца длинных выходных +10…+12 °С, может +11…+13 °С в дневные часы, но по утрам ещё достаточно прохладно. Ветерок ещё будет северо-западный и западный, порывы до 12—14 м/с. Потепление пойдёт, но ветер будет отнимать градусы», — цитирует эксперта Петербург2.

По словам синоптика, во второй половине мая в городе может потеплеть до +20...+25 °С.

Также стало известно, что в Курганской области 9 мая ожидается потепление и дожди, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС. Минимальная температура воздуха +6 °С ночью, до +23 °С днём. Максимальная скорость ветра составит 10 м/с.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае автомобилистов предупредили о непогоде.

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