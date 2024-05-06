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В Пермском крае автомобилистов предупредили о непогоде

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Госавтоинспекция Пермского края обратилась к водителям с рекомендацией отказаться от своих автомобилей на время из-за погодных условий.
В Пермском крае автомобилистов предупредили о непогоде
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в официальном Telegram-канале ГАИ Перми.

«Сейчас на территории краевого центра снегопад, а в течение дня, по прогнозам синоптиков, ожидается дождь. В связи с этим городская Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения принимать во внимание прогнозы синоптиков и сложившиеся погодные условия», — сказано в сообщении.

Там также обратились к пешеходам с просьбой использовать световозвращатели, а при переходе проезжей части снимать капюшоны, убирать зонты и не отвлекаться на телефоны. 

Ранее около 74 тыс. человек остались без света в Свердловской области из-за непогоды.

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