Фильм «Илья Репин в Самарской Луке» получил приз международного кинофестиваля

Документальный фильм Виктории Гармашовой «Илья Репин в Самарской Луке» получил главный приз XXI Международного кинофестиваля морских и приключенческих фильмов «Море зовёт!» в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«На кинофестивале были представлены талантливые работы, так что у меня были сильные соперники. И я очень рада, что из множества кинокартин, которые были присланы в конкурсную программу, компетентное жюри отметило наградой именно наш фильм», — сказала Гармашова.

В конкурсной программе были представлены 29 фильмов из России, Австралии, США, Франции и Италии.

Фестиваль организован при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Морского совета, Российского творческого союза работников культуры, Русского географического общества и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Ранее сообщалось, что фильм «Лгунья» режиссёра Юлии Трофимовой стал обладателем «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).