Фильм «Илья Репин в Самарской Луке» получил приз международного кинофестиваля
- РИА Новости
Об этом сообщает sovainfo.ru.
«На кинофестивале были представлены талантливые работы, так что у меня были сильные соперники. И я очень рада, что из множества кинокартин, которые были присланы в конкурсную программу, компетентное жюри отметило наградой именно наш фильм», — сказала Гармашова.
В конкурсной программе были представлены 29 фильмов из России, Австралии, США, Франции и Италии.
Фестиваль организован при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Морского совета, Российского творческого союза работников культуры, Русского географического общества и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
Ранее сообщалось, что фильм «Лгунья» режиссёра Юлии Трофимовой стал обладателем «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).