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В ЯНАО закроют главную ледовую переправу

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Главную ледовую переправу закроют в ЯНАО после празднования Дня Победы.
В ЯНАО закроют главную ледовую переправу
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе окружного правительства.

В сообщении сказано, что главная ледовая переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги будет закрыта в ночь с 9 на 10 мая для всех транспортных средств.

«С 10 мая на переправе жителей будут перевозить суда на воздушной подушке. Стоимость перевозки выросла на десять рублей по сравнению с 2023 годом. Взрослый билет будет стоить 170 рублей, а детский — 85 рублей», — говорится в сообщении правительства.

Сейчас переправа доступна для движения транспортных средств до 20 тонн.

Ранее в Пермском крае водителям рекомендовали отказаться от своих автомобилей на время из-за погодных условий.

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