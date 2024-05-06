Летний фестиваль «Зарядье» пройдёт с 2 по 30 июня

Второй летний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдёт с 2 по 30 июня.

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», заявили в департаменте культуры Москвы.

«Первый фестиваль сразу стал рекордным по посещаемости — только на закрытии побывали свыше 20 тыс. зрителей. В этом году мы ожидаем ещё больший интерес. Будет представлен целый блок русских опер, который откроется исполнением оперы по трагедии «Борис Годунов» Модеста Мусоргского с Ильдаром Абдразаковым в главной партии», — рассказал генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Также там пройдут концерты старинной музыки. В исполнении немецкой певицы Симоны Кермес (сопрано) и оркестра Pratum Integrum прозвучат сочинения эпохи барокко. Кроме того, барочный фестивальный оркестр «Зарядье» в большом зале исполнит все Бранденбургские концерты Иоганна Себастьяна Баха.

Ранее появилась информация, что фестиваль «Спасская башня» пройдёт с 23 августа по 1 сентября.