RT в Telegram
Подпишись

Фестиваль «Спасская башня» пройдёт с 23 августа по 1 сентября

Короткая ссылка
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» будет проходить с 23 августа по 1 сентября в соответствии с поручением президента России.
Фестиваль «Спасская башня» пройдёт с 23 августа по 1 сентября
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

За время проведения фестиваль принял более 160 коллективов из 57 стран. Число зрителей превысило 860 тыс. человек, аудитория прямых трансляций — более 50 млн человек.

Фестиваль проводится под патронатом общественного совета, который возглавляет первый зампред Госдумы Александр Жуков, при поддержке Минобороны и МИД России, а также Департамента культуры Москвы.

В 2023 году фестиваль стал лауреатом второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» представили XIII Международный Платоновский фестиваль искусств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить