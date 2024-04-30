Фестиваль «Спасская башня» пройдёт с 23 августа по 1 сентября
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
За время проведения фестиваль принял более 160 коллективов из 57 стран. Число зрителей превысило 860 тыс. человек, аудитория прямых трансляций — более 50 млн человек.
Фестиваль проводится под патронатом общественного совета, который возглавляет первый зампред Госдумы Александр Жуков, при поддержке Минобороны и МИД России, а также Департамента культуры Москвы.
В 2023 году фестиваль стал лауреатом второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.
Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» представили XIII Международный Платоновский фестиваль искусств.