На выставке «Россия» представили XIII Международный Платоновский фестиваль искусств
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Во время презентации программы Платоновского фестиваля и.о. директора проекта Елена Ашкова рассказала об истории одного из лучших мультикультурных форумов России и раскрыла план проведения в 2024 году.
«XIII Платоновский фестиваль объединит более 20 выдающихся коллективов из девяти стран — это Аргентина, Мексика, Россия, Беларусь, Китай, Казахстан, Армения, Индонезия, Гана. Российскую программу представят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Каспийска и не только», — сообщила Ашкова.
Зрителей ждёт 19 показов, восемь спектаклей, семь концертов, фестиваль уличных театров, который объединит десять коллективов, 44 сеанса аудиоспектакля-променада по письмам Андрея Платонова.
Платоновский фестиваль проходит в Воронежской области с 2011 года. В этом году он приурочен к 125-летию со дня рождения писателя Андрея Платонова и стартует 1 июня.
В программу войдут драматические, хореографические и кукольные спектакли, а также концерты академической и современной музыки, выставки, книжная ярмарка, творческие встречи и опен-эйры.