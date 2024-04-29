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На выставке «Россия» представили XIII Международный Платоновский фестиваль искусств

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На выставке «Россия» презентовали XIII Международный Платоновский фестиваль искусств. На мероприятии устроили театрализованное представление на открытом воздухе. Фестиваль объединит более 20 коллективов из девяти стран.
На выставке «Россия» представили XIII Международный Платоновский фестиваль искусств
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Во время презентации программы Платоновского фестиваля и.о. директора проекта Елена Ашкова рассказала об истории одного из лучших мультикультурных форумов России и раскрыла план проведения в 2024 году.

«XIII Платоновский фестиваль объединит более 20 выдающихся коллективов из девяти стран — это Аргентина, Мексика, Россия, Беларусь, Китай, Казахстан, Армения, Индонезия, Гана. Российскую программу представят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Каспийска и не только», — сообщила Ашкова.

Зрителей ждёт 19 показов, восемь спектаклей, семь концертов, фестиваль уличных театров, который объединит десять коллективов, 44 сеанса аудиоспектакля-променада по письмам Андрея Платонова.

Платоновский фестиваль проходит в Воронежской области с 2011 года. В этом году он приурочен к 125-летию со дня рождения писателя Андрея Платонова и стартует 1 июня.

В программу войдут драматические, хореографические и кукольные спектакли, а также концерты академической и современной музыки, выставки, книжная ярмарка, творческие встречи и опен-эйры.

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