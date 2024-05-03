В Курганской области предупредили о порывах ветра до 21 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального ГУ МЧС России.
«Будьте внимательны и осторожны: ветер может усилиться до порывов в 21 м/с. Не забудьте закрыть окна и форточки, будьте осторожны на улице и соблюдайте противопожарные меры», — заявили спасатели.
Жителям советуют не приближаться к неустойчивым конструкциям, старым деревьям и оборванным проводам. Также рекомендуется соблюдать меры противопожарной безопасности.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о предварительном прогнозе погоды на 9 мая в Москве.