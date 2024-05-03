RT в Telegram
Подпишись

В Курганской области предупредили о порывах ветра до 21 м/с

Короткая ссылка
В Курганской области в субботу, 4 мая, ожидается ухудшение погоды.
В Курганской области предупредили о порывах ветра до 21 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального ГУ МЧС России.

«Будьте внимательны и осторожны: ветер может усилиться до порывов в 21 м/с. Не забудьте закрыть окна и форточки, будьте осторожны на улице и соблюдайте противопожарные меры», — заявили спасатели.

Жителям советуют не приближаться к неустойчивым конструкциям, старым деревьям и оборванным проводам. Также рекомендуется соблюдать меры противопожарной безопасности.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о предварительном прогнозе погоды на 9 мая в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить