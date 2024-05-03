Специалист Татаренко: туя и можжевельник могут получить «ожоги хвои» весной

Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила, что туя и можжевельник могут получить «ожоги хвои» в весенний период.

«Ожоги хвои, а значит, неизбежная желтизна появляются в том случае, если туя, вертикальный можжевельник или кипарисовик не были укрыты в феврале — марте от агрессивного солнца. Весной всё более активное солнце прогревает хвою, веточки «просыпаются» и начинают развиваться, но необходимой влаги у них для этого нет — корневая система ещё не работает и не впитывает воду из почвы», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, после зимовки и при наличии ожогов нужно удалить всю сухую хвою внутри кроны, срезать засохшие ветки до здоровой древесины. Также рекомендуется полить и подкормить молодые растения.

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