Большинство россиян поедут летом на дачу
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Яндекс Недвижимость».
Также выяснилось, что каждый третий респондент из тех, кто не имеет загородного дома, готов его арендовать.
В качестве главной мотивации для переезда за город на лето опрошенные назвали возможность дистанционной работы (44%), инфраструктуру населённого пункта (43%), экологию района (34%) и необходимость вывезти детей из города (19%).
Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Надежда Федорчук напомнила о штрафах, предусмотренных за появление на дачном участке ряда сорных растений.