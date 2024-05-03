RT в Telegram
Подпишись

Большинство россиян поедут летом на дачу

Короткая ссылка
Согласно новому исследованию, большинство россиян (60%) поедут летом на дачу, ещё 25% хотели бы того же, но не имеют такой возможности.
Большинство россиян поедут летом на дачу
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Яндекс Недвижимость».

Также выяснилось, что каждый третий респондент из тех, кто не имеет загородного дома, готов его арендовать.

В качестве главной мотивации для переезда за город на лето опрошенные назвали возможность дистанционной работы (44%), инфраструктуру населённого пункта (43%), экологию района (34%) и необходимость вывезти детей из города (19%).

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Надежда Федорчук напомнила о штрафах, предусмотренных за появление на дачном участке ряда сорных растений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить