Большинство россиян поедут летом на дачу

Согласно новому исследованию, большинство россиян (60%) поедут летом на дачу, ещё 25% хотели бы того же, но не имеют такой возможности.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Яндекс Недвижимость».

Также выяснилось, что каждый третий респондент из тех, кто не имеет загородного дома, готов его арендовать.

В качестве главной мотивации для переезда за город на лето опрошенные назвали возможность дистанционной работы (44%), инфраструктуру населённого пункта (43%), экологию района (34%) и необходимость вывезти детей из города (19%).

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Надежда Федорчук напомнила о штрафах, предусмотренных за появление на дачном участке ряда сорных растений.