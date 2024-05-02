Татарстан примет участие в акции «Сад памяти»

Татарстан примет участие в международной акции «Сад памяти», которая состоится 4 мая.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на региональное Министерство лесного хозяйства.

Центральной площадкой станет участок в Ноксинском лесу, где посадят 300 саженцев сосны обыкновенной.

Для посадки также подготовлены саженцы ели и лиственницы.

Ранее сообщалось, что Самарская область присоединилась к международной акции «Сад памяти». На территории лесного фонда и муниципальных образований планируется высадить более 58 тыс. сеянцев и саженцев.