В Свердловской области ожидаются снег и дожди в начале мая
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Гидрометцентра.
«Первая пятидневка мая ожидается холодной и ненастной, с почти ежедневными осадками в виде дождя, временами с мокрым снегом. Первого мая при движении северо-западного циклона в юго-западных районах области осадки могут быть интенсивными (до 7—17 мм)», — заявила Шепоренко.
Температура воздуха в ночное время 1—5 мая составит -1...+4 °С, в дневное — +5...+10 °С, на севере региона на четыре градуса холоднее.
Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки от воды освободилось более 1,1 тыс. домов, ещё 6,7 тыс. остаются подтопленными, передаёт газета «Взгляд» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в начале мая.