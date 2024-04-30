В Свердловской области ожидаются снег и дожди в начале мая

Главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала о погоде в Свердловской области в ближайшие дни. По её словам, в начале мая в регионе ожидаются снег и дожди.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Гидрометцентра.

«Первая пятидневка мая ожидается холодной и ненастной, с почти ежедневными осадками в виде дождя, временами с мокрым снегом. Первого мая при движении северо-западного циклона в юго-западных районах области осадки могут быть интенсивными (до 7—17 мм)», — заявила Шепоренко.

Температура воздуха в ночное время 1—5 мая составит -1...+4 °С, в дневное — +5...+10 °С, на севере региона на четыре градуса холоднее.

Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки от воды освободилось более 1,1 тыс. домов, ещё 6,7 тыс. остаются подтопленными, передаёт газета «Взгляд» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в начале мая.