Специалист Акатьев рассказал об особенностях рыбалки в нерестовый период

Председатель рыбацкого комитета Челябинской области Михаил Акатьев рассказал, какие существуют особенности рыбалки в нерестовый период.

«В нерестовый период рыбачить можно только с берега, не заходя в воду. Удочку забрасывать также можно только с сухого места, не используя сапоги либо забродники. В руках рыбак может иметь только одну удочку (поплавочную, фидерную или спиннинг), на которой расположены один или два крючка», — заявил он в беседе с URA.RU.

Перед рыбалкой рекомендуется убедиться, что автомобиль рыбака расположен на расстоянии 50 м от озера и 200 м от реки.

«Я всегда рекомендую отшагать примерно 60 шагов от берега озера, тогда машина стоит вполне нормально. Ни в коем случае не берите с собой сети или раколовки — сети запрещены всегда, а раков ловить в нерестовый период нельзя», — уточнил Акатьев.

По его словам, если человек решил покататься на лодке, то с собой не должно быть ни одной удочки. Забрасывать удочку из лодки, пришвартованной у берега, также нельзя.

Ранее сотрудники Мособлпожспаса напомнили россиянам, в том числе любителям зимней рыбалки, о правилах поведения на водоёмах зимой.