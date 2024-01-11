Спасатели рекомендовали воздержаться от подлёдной рыбалки в мороз и метель

Сотрудники Мособлпожспаса напомнили россиянам, в том числе любителям зимней рыбалки, о правилах поведения на водоёмах зимой.

Об этом информирует «Радио 1».

«Для того чтобы не провалиться под лёд, необходимо заранее выбрать маршрут, на котором не будет участков с вросшими предметами, растительностью или с трещинами», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также напомнили, что опасно выходить на лёд рядом с устьем речных притоков, у мест выхода подземных или сточных вод, рядом с полыньями или плотинами.

В ведомстве порекомендовали всегда надевать спасательный жилет и не рыбачить в сильный мороз, во время метелей и в тёмное время суток.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.