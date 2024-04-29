Рослесинфорг определил границы всех 1469 лесничеств страны

Рослесинфорг определил границы всех лесничеств страны, теперь эксплуатация, оборот и охрана лесов будет производиться по единым правилам.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

«Рослесинфорг провёл работы по установлению и изменению местоположения границ всех 1469 лесничеств, сведения 98% из них уже внесены в ЕГРН — их площадь составляет 1,146 млрд га. Также установлены и внесены в ЕГРН границы 226 лесничеств площадью 406 тыс. га в черте населённых пунктов», — заявили в Рослесинфорге.

Площадь лесничеств по всей России варьируется от нескольких десятков гектаров до 553,3 млн га.

«В России 1,19 млрд га земель, на которых растут или должны расти леса. До недавнего времени не у всех были чёткие границы и однозначный юридический статус», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в лесах ХМАО на время пожароопасного периода установили камеры видеонаблюдения.