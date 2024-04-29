RT в Telegram
Подпишись

Рослесинфорг определил границы всех 1469 лесничеств страны

Короткая ссылка
Рослесинфорг определил границы всех лесничеств страны, теперь эксплуатация, оборот и охрана лесов будет производиться по единым правилам.
Рослесинфорг определил границы всех 1469 лесничеств страны
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

«Рослесинфорг провёл работы по установлению и изменению местоположения границ всех 1469 лесничеств, сведения 98% из них уже внесены в ЕГРН — их площадь составляет 1,146 млрд га. Также установлены и внесены в ЕГРН границы 226 лесничеств площадью 406 тыс. га в черте населённых пунктов», — заявили в Рослесинфорге.

Площадь лесничеств по всей России варьируется от нескольких десятков гектаров до 553,3 млн га.

«В России 1,19 млрд га земель, на которых растут или должны расти леса. До недавнего времени не у всех были чёткие границы и однозначный юридический статус», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в лесах ХМАО на время пожароопасного периода установили камеры видеонаблюдения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить