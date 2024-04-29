Дворцовый мост в Петербурге разведут под «Гимн Великому городу» в ночь на 1 июня

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под «Гимн Великому городу» в ночь на 1 июня.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.

Концерт «Музыка Дворцового моста» пройдёт 31 мая у съезда к Неве напротив Медного всадника. Он завершится разводкой Дворцового моста под «Гимн Великому городу» ровно в полночь.

«ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ по организации данного мероприятия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о ходе строительства моста через Волгу.