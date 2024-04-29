Дворцовый мост в Петербурге разведут под «Гимн Великому городу» в ночь на 1 июня
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.
Концерт «Музыка Дворцового моста» пройдёт 31 мая у съезда к Неве напротив Медного всадника. Он завершится разводкой Дворцового моста под «Гимн Великому городу» ровно в полночь.
«ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ по организации данного мероприятия», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о ходе строительства моста через Волгу.