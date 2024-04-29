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В ЯНАО ожидается усиление ветра до 20 м/с и метель

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В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о погоде во вторник, 30 апреля.
В ЯНАО ожидается усиление ветра до 20 м/с и метель
  • Gettyimages.ru
  • © Leonid Eremeychuk

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, 30 апреля прогнозируется неблагоприятное погодное явление: северо-западный, западный 7—12 м/с», — отмечается в сообщении.

В ряде районов порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.

Температура воздуха ночью составит до -16 °С, днём до +1 °С.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в начале мая.

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