В ЯНАО ожидается усиление ветра до 20 м/с и метель
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
«По данным синоптиков, 30 апреля прогнозируется неблагоприятное погодное явление: северо-западный, западный 7—12 м/с», — отмечается в сообщении.
В ряде районов порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.
Температура воздуха ночью составит до -16 °С, днём до +1 °С.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в начале мая.