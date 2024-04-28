Sky News: часы богатейшего человека на «Титанике» продали почти за $1,5 млн
Об этом информирует Sky News со ссылкой на данные аукционного дома Henry Aldridge & Son.
«Золотые карманные часы, извлечённые с тела самого богатого человека на «Титанике», были проданы за рекордные 1,175 млн фунтов стерлингов», — передаёт телеканал.
Отмечается, что это самая крупная сумма, которая была когда-либо выручена с продажи памятного предмета с «Титаника».
В прошлом году американская компания RMS Titanic отказалась поднимать остатки артефактов с «Титаника».