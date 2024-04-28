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Sky News: часы богатейшего человека на «Титанике» продали почти за $1,5 млн

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Золотые часы, принадлежавшие самому богатому человеку на затонувшем в начале XX века пароходе «Титаник» Джону Астору, были проданы на аукционе в Великобритании почти за $1,5 млн.

Об этом информирует Sky News со ссылкой на данные аукционного дома Henry Aldridge & Son.

«Золотые карманные часы, извлечённые с тела самого богатого человека на «Титанике», были проданы за рекордные 1,175 млн фунтов стерлингов», — передаёт телеканал.

Отмечается, что это самая крупная сумма, которая была когда-либо выручена с продажи памятного предмета с «Титаника».

В прошлом году американская компания RMS Titanic отказалась поднимать остатки артефактов с «Титаника».

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