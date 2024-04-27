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В Волгоградской области разработают новую программу восстановления водных объектов

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в регионе создадут новую десятилетнюю программу восстановления водных объектов. Соответствующее решение принято по итогам выездного совещания в Волга-Ахтубинской пойме.
В Волгоградской области разработают новую программу восстановления водных объектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru.

Действующая программа завершается в 2024 году. Новая программа на период с 2025 по 2034 год затронет водные объекты в бассейнах Волги и Дона.

Одним из ключевых пунктов станет строительство обводного канала вокруг города Волжского, который соединит Волгоградское водохранилище и реку Ахтубу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье очистят более десяти водоёмов в рамках программы «100 прудов и озёр» в 2024 году.

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