В Волгоградской области разработают новую программу восстановления водных объектов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в регионе создадут новую десятилетнюю программу восстановления водных объектов. Соответствующее решение принято по итогам выездного совещания в Волга-Ахтубинской пойме.

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru.

Действующая программа завершается в 2024 году. Новая программа на период с 2025 по 2034 год затронет водные объекты в бассейнах Волги и Дона.

Одним из ключевых пунктов станет строительство обводного канала вокруг города Волжского, который соединит Волгоградское водохранилище и реку Ахтубу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье очистят более десяти водоёмов в рамках программы «100 прудов и озёр» в 2024 году.