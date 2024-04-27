В Волгоградской области разработают новую программу восстановления водных объектов
- РИА Новости
Об этом сообщает Novostivolgograda.ru.
Действующая программа завершается в 2024 году. Новая программа на период с 2025 по 2034 год затронет водные объекты в бассейнах Волги и Дона.
Одним из ключевых пунктов станет строительство обводного канала вокруг города Волжского, который соединит Волгоградское водохранилище и реку Ахтубу.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье очистят более десяти водоёмов в рамках программы «100 прудов и озёр» в 2024 году.