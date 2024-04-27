В Пермском крае рассказали о подготовке к пожароопасному сезону
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«По предварительному прогнозу погоды, новый лесопожарный сезон будет таким же непростым, как в 2023 году. Мы ожидаем высокие и чрезвычайно высокие классы пожарной опасности в жаркое и засушливое лето», — заявил Беланович на заседании регионального правительства.
Запасы снега были выше нормы, но тёплая весна привела к выпариванию влаги из почвы, что отрицательно отразится на общей картине года, отметил министр.
По его словам, все подготовительные мероприятия проведены.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о рекордно тёплом апреле в средней полосе России.