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Биолог Марьинский назвал репелленты лучшей защитой от клещей

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Научный сотрудник биологического факультета кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Марьинский заявил, что лучшим способом защиты от клещей являются репелленты, которые наносят на одежду.
Биолог Марьинский назвал репелленты лучшей защитой от клещей
  • Gettyimages.ru

«Поэтому лучше иметь отдельный комплект для выхода в лес, который уже обработали репеллентом. Но лучше побрызгать на него перед выходом», — сказал он в беседе с 360.ru.

По его словам, важно внимательно изучить инструкцию, так как некоторые средства наносят только на одежду, а не на кожу. Как отметил Марьинский, концентрация репеллента при правильном использовании для человека безопасна, но руки перед едой всё же мыть стоит.

Ранее зоолог, доцент кафедры «Биология и общая патология» ДГТУ Александр Евсюков посоветовал не пренебрегать мерами защиты от насекомых — клещей и комаров, которые могут быть переносчиками заболеваний.

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