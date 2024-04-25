Зоолог Евсюков посоветовал защищать себя от укусов насекомых
Для этого, к примеру, можно использовать специальные средства — репелленты, поделился специалист в беседе с rostovgazeta.
Также зоолог рекомендовал обходить места скопления комаров, чьи личинки в основном обитают в воде.
«Возле водоёмов с медленным течением или его отсутствием комаров всегда много. Поэтому пребывания в таких местах лучше избегать», — резюмирует Евсюков.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.