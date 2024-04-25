Зоолог Евсюков посоветовал защищать себя от укусов насекомых

Зоолог, доцент кафедры «Биология и общая патология» ДГТУ Александр Евсюков посоветовал не пренебрегать мерами защиты от насекомых — клещей и комаров, которые могут быть переносчиками заболеваний.

Для этого, к примеру, можно использовать специальные средства — репелленты, поделился специалист в беседе с rostovgazeta.

Также зоолог рекомендовал обходить места скопления комаров, чьи личинки в основном обитают в воде.

«Возле водоёмов с медленным течением или его отсутствием комаров всегда много. Поэтому пребывания в таких местах лучше избегать», — резюмирует Евсюков.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.