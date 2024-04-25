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Большинство россиян делают ремонт самостоятельно

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Согласно новому исследованию, 64% россиян делают ремонт самостоятельно и не обращаются к специалистам. По словам 28% опрошенных, они доверяют в этом вопросе профессионалам.
Большинство россиян делают ремонт самостоятельно
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на свой опрос, проведённый в соцсетях и мессенджерах.

Как заявили 8% участников исследования, они никогда не делали ремонт. Одни откладывают все работы на потом, другим ещё не доводилось приводить жильё в порядок в силу молодого возраста.

Ранее доцент кафедры «Дизайн среды» Российской государственной специализированной академии искусств, организатор выставок и авторских дизайнерских проектов Мария Сулейменова дала рекомендации, как избавиться от визуального шума в помещении.

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