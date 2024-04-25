Большинство россиян делают ремонт самостоятельно
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на свой опрос, проведённый в соцсетях и мессенджерах.
Как заявили 8% участников исследования, они никогда не делали ремонт. Одни откладывают все работы на потом, другим ещё не доводилось приводить жильё в порядок в силу молодого возраста.
Ранее доцент кафедры «Дизайн среды» Российской государственной специализированной академии искусств, организатор выставок и авторских дизайнерских проектов Мария Сулейменова дала рекомендации, как избавиться от визуального шума в помещении.