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Более 700 домов освободилось от воды в Оренбургской области за сутки

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Более 700 жилых домов и около 2 тыс. приусадебных участков освободилось за сутки от воды в Оренбургской области.
Более 700 домов освободилось от воды в Оренбургской области за сутки
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«За сутки освободилось от воды более 700 жилых домов, около 2 тыс. приусадебных участков в Оренбурге, Орске, Кувандыкском городском округе, Илекском, Оренбургском и Сакмарском районах», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин указал на низкий процент удовлетворённых заявок на получение материальной помощи от жителей, пострадавших от паводков в российских регионах.

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