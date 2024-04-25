Более 700 домов освободилось от воды в Оренбургской области за сутки
- РИА Новости
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Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«За сутки освободилось от воды более 700 жилых домов, около 2 тыс. приусадебных участков в Оренбурге, Орске, Кувандыкском городском округе, Илекском, Оренбургском и Сакмарском районах», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин указал на низкий процент удовлетворённых заявок на получение материальной помощи от жителей, пострадавших от паводков в российских регионах.