Более 700 домов освободилось от воды в Оренбургской области за сутки

Более 700 жилых домов и около 2 тыс. приусадебных участков освободилось за сутки от воды в Оренбургской области.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«За сутки освободилось от воды более 700 жилых домов, около 2 тыс. приусадебных участков в Оренбурге, Орске, Кувандыкском городском округе, Илекском, Оренбургском и Сакмарском районах», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин указал на низкий процент удовлетворённых заявок на получение материальной помощи от жителей, пострадавших от паводков в российских регионах.