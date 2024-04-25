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Синоптик Шувалов прокомментировал сообщения об африканской пыли в ряде регионов

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об африканской пыли в ряде регионов России.
Синоптик Шувалов прокомментировал сообщения об африканской пыли в ряде регионов
  • Gettyimages.ru

«Сейчас уже четвёртый по счёту южный циклон выходит с районов востока Средиземноморья. В тёплом секторе этих циклонов южные и юго-западные потоки выносят пыль», — заявил эксперт в беседе с НСН.

Как отметил специалист, ветер также направлен с юго-запада на северо-восток. Поэтому после бурь на севере Африки и Аравийском полуострове пыль переносится в наши широты.

«Всё прекратится, когда сменятся потоки. Мы ожидаем холодный фронт по прохождению послезавтра. Белгород и Брянск столкнётся с этим чуть раньше. В Москве холодный фронт пройдёт в субботу, ветер сменится, и от этой пыли не останется и следа», — заключил синоптик.

Ранее синоптики сообщили, что в Свердловской области после снегопадов ожидается потепление. 

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