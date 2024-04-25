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В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление

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Синоптики сообщили, что в Свердловской области после снегопадов ожидается потепление. В частности, в южных районах воздух может прогреться до +24 °С.
В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Potashkin

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Уральский Гидрометцентр».

По данным метеорологов, снегопады прекратятся, 27 и 28 апреля возможен лишь небольшой дождь.

Температура будет повышаться. Так, в пятницу, 26 апреля, ночью ожидается -3…+3 °С, днём — +10…+15 °С. В субботу ночью — +2…+8 °С, днём — +11…+16 °С. В воскресенье ночью — +10…+15 °С, днём воздух прогреется до +19…+24 °С.

«29 апреля до Урала обходными путями доберётся черноморский циклон. Он 29—30 апреля вызовет небольшие дожди и понизит температуру на 8—10 градусов», — сказано в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что апрель в средней полосе России стал рекордно тёплым.

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