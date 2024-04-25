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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

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В Ростовской области в течение ближайших двух дней будет действовать штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Пожароопасность пятого класса ожидается в Матвеево-Курганском, Куйбышевском и частично Азовском районах.

Также стало известно, что в Нижегородской области возможен жаркий май, передаёт Newsnn.ru со ссылкой на сайт областного ГУ МЧС. Температура воздуха может быть на один градус выше нормы — от +13 до +15 °С при норме от +12...+14 °С.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление.

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