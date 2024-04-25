В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
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Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Пожароопасность пятого класса ожидается в Матвеево-Курганском, Куйбышевском и частично Азовском районах.
Также стало известно, что в Нижегородской области возможен жаркий май, передаёт Newsnn.ru со ссылкой на сайт областного ГУ МЧС. Температура воздуха может быть на один градус выше нормы — от +13 до +15 °С при норме от +12...+14 °С.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление.