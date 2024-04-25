В Ставропольском крае ожидается резкое похолодание до +17 °С
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Об этом сообщает Newstracker.ru.
В воскресенье, 28 апреля, в регионе прогнозируется до +27 °С, будет облачно с прояснениями.
С понедельника на вторник температура воздуха опустится до +17 °С.
В ряде округов региона ожидается четвёртый класс пожароопасности, в Петровском и Благодарненском сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
Ранее синоптики сообщили, что в Свердловской области после снегопадов ожидается потепление.