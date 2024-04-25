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В Ставропольском крае ожидается резкое похолодание до +17 °С

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В начале следующей недели в Ставропольском крае ожидается резкое похолодание до +17 °С.
В Ставропольском крае ожидается резкое похолодание до +17 °С
  • Gettyimages.ru
  • © GrigoryLugovoy

Об этом сообщает Newstracker.ru.

В воскресенье, 28 апреля, в регионе прогнозируется до +27 °С, будет облачно с прояснениями.

С понедельника на вторник температура воздуха опустится до +17 °С.

В ряде округов региона ожидается четвёртый класс пожароопасности, в Петровском и Благодарненском сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Ранее синоптики сообщили, что в Свердловской области после снегопадов ожидается потепление. 

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