В начале следующей недели в Ставропольском крае ожидается резкое похолодание до +17 °С.

Об этом сообщает Newstracker.ru.

В воскресенье, 28 апреля, в регионе прогнозируется до +27 °С, будет облачно с прояснениями.

С понедельника на вторник температура воздуха опустится до +17 °С.

В ряде округов региона ожидается четвёртый класс пожароопасности, в Петровском и Благодарненском сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Ранее синоптики сообщили, что в Свердловской области после снегопадов ожидается потепление.