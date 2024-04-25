Сводный оркестр Мариинского и Большого театров выступит в Тюмени 30 апреля
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Об этом пишет «Вслух.ру».
Московский Пасхальный фестиваль — одно из крупнейших и ожидаемых событий культурной жизни России. В рамках Симфонической программы за 22 дня музыканты посетят 24 российских города, где дадут концерты.
Приморская сцена Мариинского театра присоединяется к акции впервые, чтобы представить Дальневосточный Пасхальный фестиваль в Тюмени.
В этом году на фестивале прозвучат произведения Римского-Корсакова, Мусоргского, Глинки и др.
Ранее сообщалось, что камерный оркестр «Орфей» выступит на «Фестивале пермского искусства», который пройдёт в Перми 1—12 июня.