Сводный оркестр Мариинского и Большого театров выступит в Тюмени 30 апреля

В Тюмени в рамках ХХIII Московского Пасхального фестиваля впервые состоится выступление сводного оркестра Мариинского и Большого театров. Концерт пройдёт 30 апреля.

Об этом пишет «Вслух.ру».

Московский Пасхальный фестиваль — одно из крупнейших и ожидаемых событий культурной жизни России. В рамках Симфонической программы за 22 дня музыканты посетят 24 российских города, где дадут концерты.

Приморская сцена Мариинского театра присоединяется к акции впервые, чтобы представить Дальневосточный Пасхальный фестиваль в Тюмени.

В этом году на фестивале прозвучат произведения Римского-Корсакова, Мусоргского, Глинки и др.

Ранее сообщалось, что камерный оркестр «Орфей» выступит на «Фестивале пермского искусства», который пройдёт в Перми 1—12 июня.