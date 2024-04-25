В Перми «Фестиваль пермского искусства» состоится 1—12 июня
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Об этом информирует Properm.ru со ссылкой на Telegram-канал юбилея Перми «Пермь-300. Всё реально!».
Также на мероприятии выступят юный пианист Лев Бакиров, ведущая солистка Мариинского театра Лариса Юдина, солист «Фонда памяти Арно Бабаджаняна» Александр Суханов.
Наряду с этим стало известно, что в Нижнем Новгороде 26 апреля откроется Пасхальная ярмарка «Городские сезоны». Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.
Местные производители представят свою продукцию, фермерские и пасхальные товары и др. Ярмарка будет работать до 28 апреля.
Ранее сообщалось, что в Москве 20 и 21 апреля будет проходить выставка-ярмарка «Весна. 100% Подмосковье».