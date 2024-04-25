Синоптик Вильфанд: в Москве завтра и послезавтра ожидаются дожди с грозами

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в некоторых регионах России и в Москве в ближайшие дни.

По словам специалиста, «хорошая аномалия» ожидается в центре Европейской России, Поволжье и особенно на юге Европейской России.

«Температура выше нормы на 4—6 °С. Конечно же, без дождей не обойдётся. Но это такие дожди даже не весеннего, а летнего типа. Кратковременные, интенсивные, с грозами. Кстати, это ожидается и в Москве завтра и послезавтра. И усиление ветра до 15 м/с», — рассказал Вильфанд.

Согласно прогнозу, особенно жарко на юге Европейской России.

«Опять вернулась температура, превышающая +30 °С. В Краснодарском крае до +35 °С, в Адыгее до +38 °С и тоже интенсивные осадки. В Поволжье температура превышает норму на 4—6 °С до конца недели. На юге, в Башкортостане +26...+28 °С», — отметил синоптик.

При этом на юге Западной Сибири, напротив, очень сложная ситуация.

«Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, юг Красноярского края. Там по восточной периферии антициклона воздушные массы из Приполярья пришли. Поэтому температура холодная, по-настоящему холодная. Ночные температуры отрицательные, дневные сегодня ещё +1...+5 °С, а дальше будут расти. Но всё равно ночные температуры отрицательные, около ноля, говорят о том, что это холодная погода. Суперхолодно в Салехарде. В Ямало-Ненецком автономном округе тоже сильное похолодание», — заключил собеседник RT.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве начнётся очередная волна потепления.