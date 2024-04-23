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Синоптик Ильин: в Москве начнётся очередная волна потепления

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Москве до конца недели.
Синоптик Ильин: в Москве начнётся очередная волна потепления
  • РИА Новости

«Сегодня у нас немножко температура градусов потеряет, но +12...+14 °С — это тоже выше климатической нормы. Ожидается погода с прояснениями, без осадков, ветер 6—11 м/сек. С завтрашнего дня начнётся очередная волна потепления», — рассказал синоптик.

Завтра в Москве, по его словам, осадков не ожидается.

«Температура до +16 °С, без осадков. В четверг, пятницу и субботу +17...+22 °С днём. Но появляется вероятность небольших дождей. В четверг порывистый ветер до 10—15 м/сек. В воскресенье без осадков, +16...+21 °С, ветер слабый. Давление вырастет до 754 мм рт. ст.», — заключил Ильин.

Ранее по прогнозу специалистов Кемеровского гидрометцентра стало известно, что 23 апреля на территории области местами ожидается умеренный мокрый снег.

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