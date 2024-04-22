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В Кузбассе синоптики прогнозируют снег 24 апреля

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По прогнозу специалистов Кемеровского гидрометцентра, 23 апреля на территории области местами ожидается умеренный мокрый снег.
В Кузбассе синоптики прогнозируют снег 24 апреля
  • РИА Новости

Об этом информирует издание «Сiбдепо».

Ночью синоптики прогнозируют от -4 до +1 °С, днём 0…+5 °С. Порывы северо-западного ветра могут достигать 18 м/с.

В среду, 24 апреля, ночью ожидается -4…-9 °С, местами до -14 °С. Днём будет -1…+4 °С, местами до +9 °С. Ветер ослабнет до 13 м/с. Возможны снегопады, мокрый снег.

Похожая погода сохранится и 25 апреля: ночью до -14 °С, днём +1…+6 °С. Кроме того, в некоторых районах ожидается горимость IV класса.

Ранее Уральский гидрометцентр сообщал, что в Свердловской области с 23 апреля ожидается похолодание. Местами температура опустится до минусовых значений, возможен снег.

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