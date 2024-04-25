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Синоптик Леус: в Москве 25 апреля ожидаются дожди и до +21 °С

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что облачная с прояснениями погода и до +21 °С ожидается в Москве 25 апреля.
Синоптик Леус: в Москве 25 апреля ожидаются дожди и до +21 °С
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что погода будет облачная с прояснениями, местами, преимущественно в первой половине дня, возможны небольшие дожди.

«Днем в Москве +19...+21 °С, в Подмосковье — +17...+22 °С», — сообщил Леус.

Он уточнил, что ветер ожидается южный, со скоростью 5-10 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT предупредил о жаре на Кубани.

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