Синоптик Шувалов предупредил о жаре на Кубани

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT

«Сверхнеобычным я бы назвал всплеск, такой горячий эффект, который будет на Кубани. +30...+35 °С — это не шутки. Наверняка, будут новые рекорды температуры на юге европейской территории России. Это самый заметный всплеск», — отметил он.

По его словам, в целом ожидается потепление из-за южного циклона.

«В Воронеже +25 °С, в Туле +23 °С, в Москве завтра до +23 °С. Не будет чего-то экстремального, но высокие температуры — это гарантировано на ближайшие два дня во всей средней полосе, особенно на юге. Потому +35 °С — это что-то доселе не встречавшееся в эти дни апреля», — рассказал синоптик.

Ранее в Приволжском УГМС зафиксировали новые температурные рекорды в Самарской области.