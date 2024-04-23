В Самарской области зафиксировали новые температурные рекорды

В Приволжском УГМС зафиксировали новые температурные рекорды в Самарской области.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на ведомство.

В Самаре 22 апреля температура составила +28 °С. Предыдущий рекорд в 2012 году составил +26,3 °С.

Также температурные значения прошлых лет были перекрыты в Челновершинах, Аглосе, Тольятти, Сызрани, Клявлино, Кинель-Черкассах, Авангарде, Безенчуке, Серноводске.

Ранее глава отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева прокомментировала сообщения, согласно которым в Нижегородской области в 2024 году ожидается очень жаркое лето.