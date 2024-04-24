В Челябинской области создадут кинокомиссию
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Об этом сообщает URA.RU.
Комиссия призвана способствовать тому, чтобы в области производилась кинопродукция высокого уровня.
В качестве примера Текслер привёл съёмки об адвокате Фёдоре Плевако в Троицке. Игравший главную роль Сергей Безруков выражал благодарность главе региона за идею выбрать Троицк в качестве съёмочной площадки.
Форум проходит 24 и 25 апреля в Челябинске.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова «Семнадцать мгновений...» пройдёт в Московской области 24—28 апреля.