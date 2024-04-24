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В Челябинской области создадут кинокомиссию

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил на форуме «Российская креативная неделя — Урал» о том, что в регионе создадут кинокомиссию.
В Челябинской области создадут кинокомиссию
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

Комиссия призвана способствовать тому, чтобы в области производилась кинопродукция высокого уровня.

В качестве примера Текслер привёл съёмки об адвокате Фёдоре Плевако в Троицке. Игравший главную роль Сергей Безруков выражал благодарность главе региона за идею выбрать Троицк в качестве съёмочной площадки.

Форум проходит 24 и 25 апреля в Челябинске.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова «Семнадцать мгновений...» пройдёт в Московской области 24—28 апреля.

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