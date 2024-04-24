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Орнитолог Чернова рассказала о пользе летучих мышей

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Сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова заявила, что летучие мыши приносят пользу.
Орнитолог Чернова рассказала о пользе летучих мышей
  • Gettyimages.ru
  • © Mint Images

«Как они могут быть опасны? Во-первых, летучие мышки довольно мелкие все. Во-вторых, летучие мыши питаются в наших краях насекомыми», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, летучие мыши полезны, так как они поедают насекомых, например, медведок, жужелиц, кровососущих.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе стали встречаться летучие мыши, которые ранее не жили в северных широтах.

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