Орнитолог Чернова рассказала о пользе летучих мышей

Сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова заявила, что летучие мыши приносят пользу.

«Как они могут быть опасны? Во-первых, летучие мышки довольно мелкие все. Во-вторых, летучие мыши питаются в наших краях насекомыми», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, летучие мыши полезны, так как они поедают насекомых, например, медведок, жужелиц, кровососущих.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе стали встречаться летучие мыши, которые ранее не жили в северных широтах.