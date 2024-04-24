Небо над Афинами приобрело ярко-оранжевый цвет из-за песчаной бури в Сахаре

Небо над столицей Греции Афинами окрасилось в оранжевый цвет из-за облаков пыли, принесённых сильным южным ветром со стороны Средиземного моря из пустыни Сахара.

AP

© Petros Giannakouris

Об этом сообщает Sky News. Один житель Афин назвал происходящее «апокалиптичным», опубликовав кадры своего лобового стекла, покрытого песком. По прогнозам, в среду, 24 апреля, небо прояснится, поскольку ветер сменит направление.