Небо над Афинами приобрело ярко-оранжевый цвет из-за песчаной бури в Сахаре
Небо над столицей Греции Афинами окрасилось в оранжевый цвет из-за облаков пыли, принесённых сильным южным ветром со стороны Средиземного моря из пустыни Сахара.
- AP
- © Petros Giannakouris
Об этом сообщает Sky News.
Один житель Афин назвал происходящее «апокалиптичным», опубликовав кадры своего лобового стекла, покрытого песком.
По прогнозам, в среду, 24 апреля, небо прояснится, поскольку ветер сменит направление.
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