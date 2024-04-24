Актёр Ярмольник опроверг сообщения о проблемах со здоровьем

Актёр Леонид Ярмольник прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что его и жену Оксану якобы экстренно госпитализировали в Москве.

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«Здоров, жив-здоров, на репетиции, достали вы меня, ребята. Все живы-здоровы», — отметил он. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Леонида Ярмольника и его жену Оксану якобы экстренно госпитализировали в Москве.