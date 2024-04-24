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В Подмосковье открылась выставка советского модернизма

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В Московской области открылась выставка «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920—1930 годов» в музее «Новый Иерусалим».
В Подмосковье открылась выставка советского модернизма
  • © mk.mosreg.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

«Эта выставка — плод большого коллективного труда и пример того, как по-разному и в то же время похоже можно смотреть на одно и то же явление или период в искусстве» — рассказала директор музея Анна Антипенко.

Она также отметила, что выставка появилась благодаря партнёрству музея со школой Avant-Garde LAB, студеты которой провели кропотливую и продуктивную работу в фондах музея.

Выставка будет работать до 8 сентября 2024 года.

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