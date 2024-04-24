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В Москве отремонтировали дом с балюстрадой 1941 года постройки

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В Фонде капитального ремонта Москвы заявили о завершении ремонта дома в стиле постконструктивизма 1941 года постройки.
В Москве отремонтировали дом с балюстрадой 1941 года постройки
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе восстановительных работ специалисты сохранили исторический облик декоративных элементов, а также восстановили утраченные.

Также отремонтировали повреждённые гладкие и рустованные внешние стены, внешний водосток и откосы. Провели работы на входных группах, цоколе и балконах.

Ранее сообщалось, что в парке Ораниенбаума в 2024 году после 15-летней реставрации откроют Китайский дворец.

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