В Татарстане сильный ветер повредил четыре автомобиля и кровлю почты

Сильный ветер повредил четыре автомобиля и кровлю почты, гаража и сарая в Буинском районе Татарстана.

Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Всего в связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений поступили девять сообщений о повреждении кровли и порыва электрических проводов в частных домовладениях в Буинском районе», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, было повреждено четыре автомобиля.

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