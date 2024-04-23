В Татарстане сильный ветер повредил четыре автомобиля и кровлю почты
Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«Всего в связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений поступили девять сообщений о повреждении кровли и порыва электрических проводов в частных домовладениях в Буинском районе», — приводит сообщение РИА Новости.
Кроме того, было повреждено четыре автомобиля.
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