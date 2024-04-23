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В Петербурге признали памятником здание Винного городка на Васильевском острове

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В Санкт-Петербурге здание Винного городка на Васильевском острове получило статус памятника регионального значения.
В Петербурге признали памятником здание Винного городка на Васильевском острове
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Винная промышленная деятельность на данной территори Васильевского острова была организована в конце XVIII века.

В элементах оформления здания сохранились детали классицизма.

На характер архитектуры объекта оказали влияние культурные веяния конца XVIII — начала XIX века, когда классицизм в эпоху правления Екатерины II сменился ампиром при Александре I.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге откроют памятник незрячим бойцам противовоздушной обороны в годы Великой Отечественной войны «Слепой слухач — защитник неба блокадного Ленинграда».

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