Столичные цветники подготовили к весенне-летнему сезону
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Комплекса городского хозяйства.
«С установлением благоприятных погодных условий приступили к высадке цветочной рассады, первой на клумбах появится виола. К майским праздникам в столице распустятся около 15 млн тюльпанов, которые высадили прошлой осенью», — заявил заммэра Москвы Пётр Бирюков.
К новому сезону в теплицах ГБУ «Озеленение» вырастили свыше 150 видов цветов. Среди самых популярных — петунии и бегонии.
Ранее сообщалось, что в парках Подмосковья обустроили специальные места для пикников.