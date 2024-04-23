Столичные цветники подготовили к весенне-летнему сезону

В Москве к весенне-летнему сезону подготовили городские цветники.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Комплекса городского хозяйства.

«С установлением благоприятных погодных условий приступили к высадке цветочной рассады, первой на клумбах появится виола. К майским праздникам в столице распустятся около 15 млн тюльпанов, которые высадили прошлой осенью», — заявил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

К новому сезону в теплицах ГБУ «Озеленение» вырастили свыше 150 видов цветов. Среди самых популярных — петунии и бегонии.

Ранее сообщалось, что в парках Подмосковья обустроили специальные места для пикников.