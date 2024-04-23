Более трети россиян любят читать детективы

Новое исследование показало, что 35% россиян любят читать детективы. По 17% респондентов назвали любимыми жанрами фантастику и классическую литературу.

Об этом говорится в опросе, который сайт kp.ru провёл в соцсетях и мессенджерах.

Любовные романы читают 7% участников исследования, серьёзную литературу предпочитают 5% респондентов.

Как утверждают ещё 5% россиян, для себя они читают редко — в основном развлекают детей чтением сказок и детских рассказов.

Ранее специалист семейного центра «Палитра» Ирина Васильева рассказала, что формировать у ребёнка интерес к чтению нужно с первых месяцев жизни.