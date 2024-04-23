Более трети россиян любят читать детективы
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в опросе, который сайт kp.ru провёл в соцсетях и мессенджерах.
Любовные романы читают 7% участников исследования, серьёзную литературу предпочитают 5% респондентов.
Как утверждают ещё 5% россиян, для себя они читают редко — в основном развлекают детей чтением сказок и детских рассказов.
Ранее специалист семейного центра «Палитра» Ирина Васильева рассказала, что формировать у ребёнка интерес к чтению нужно с первых месяцев жизни.