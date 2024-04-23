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В столице открыли голосование за символ Московского велофестиваля

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В рамках столичного проекта «Активный гражданин» запустили голосование за новый талисман Московского велофестиваля.
В столице открыли голосование за символ Московского велофестиваля
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на портал мэра и правительства.

Талисман будет провожать участников на старте и приветствовать на финише. Его изображение также будет представлено на сувенирной продукции.

Победителя конкурса назовут 13 марта.

«По поручению Сергея Собянина каждый год в столице проходят велофестивали. Они напоминают, что велосипед — это прекрасная возможность провести время с удовольствием и пользой для здоровья. В этом году мы объявили конкурс на выбор талисмана Московских велофестивалей», — заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли регистрацию на весенний велофестиваль.

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