В Москве открыли регистрацию на весенний велофестиваль
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«Весенний велофестиваль традиционно проходит по Садовому кольцу. Это один из самых популярных и любимых маршрутов», — сказал Ликсутов.
Каждый участник после регистрации получит номер.
Тема весеннего фестиваля — «Велосипедисты всей Москвы — объединяйтесь».
Ранее в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявили об открытии сезона электросамокатов.