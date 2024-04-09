В Москве открыли регистрацию на весенний велофестиваль

В столичном Департаменте транспорта открыли регистрацию на весенний велофестиваль, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Весенний велофестиваль традиционно проходит по Садовому кольцу. Это один из самых популярных и любимых маршрутов», — сказал Ликсутов.

Каждый участник после регистрации получит номер.

Тема весеннего фестиваля — «Велосипедисты всей Москвы — объединяйтесь».

Ранее в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявили об открытии сезона электросамокатов.